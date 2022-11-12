​Игнатов не сыграет за «Спартак» в дерби с «Локомотивом»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов пропустит субботний матч семнадцатого тура чемпионата России против «Локомотива». Как сообщает телеграм-канал «У Кузьмича», Игнатов получил повреждение на тренировке перед игрой. Состояние и сроки восстановления игрока не называются.

В сезоне 2022/2023 Михаил Игнатов провёл за «Спартак» 15 официальных матчей. В них 22-летний полузащитник записал на свой счёт два результативных удара.

«Локомотив» и «Спартак» начнут матч в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий в дерби во всех красках можно будет в текстовой трансляции.