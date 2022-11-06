Орлов: «Соболева должны были удалить, как арбитр этого не увидел?»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался об эпизоде, который произошёл по ходу матча 16-го тура РПЛ между «Сочи» и «Спартаком» (1:1). Напомним, что в середине первого тайма нападающий «красно-белых» Александр Соболев, уже имевший к тому моменту жёлтую карточку, в верховой борьбе ударил локтем по лицу полузащитника «Сочи» Артура Юсупова.

По мнению журналиста, главному арбитру этой встречи Артёму Чистякову следовало удалить 25-летнего футболиста за этот фол.

«Соболев? Его же должны были удалить! Он же ударил локтем в лицо Юсупова. Железная вторая жёлтая. Как арбитр этого не увидел? Просто простил его… Абаскаль не зря заменил своего нападающего на 57-й минуте. Значит, тот не попал в игру. Так бывает. Но на такой случай Абаскаль должен иметь план Б», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

Орлов также отметил, что Соболеву следует менять психологию, а главному тренеру команды Абаскалю оштрафовать своего подопечного за неосторожные действия.

В текущем сезоне Соболев провёл за «Спартак» 19 матчей, в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач.