Мелёшин прокомментировал победу над «Локомотивом»

Молодой форвард столичного «Спартака» Павел Мелёшин высказался о победе «красно-белых» в матче с «Локомотивом».

«Эмоции только положительные. Очень хорошо, что победили в московском дерби. Правда, создали себе парочку неприятностей. Могли и больше забить «Локомотиву», но не реализовали свои моменты» — заявил нападающий в интервью «Чемпионату».

По мнению футболиста, «Спартак» одержал абсолютно справедливую победу, поскольку в первом тайме «красно-белые» полностью доминировали на поле.

Напомним, что успех со счётом 2:1 позволил подопечным Гильермо Абаскаля уйти на перерыв с отставанием в шесть очков от лидирующего «Зенита».