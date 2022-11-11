Зиньковский рассказал о настрое игроков «Спартака» перед дерби с «Локомотивом»

Вингер столичного «Спартака» Антон Зиньковский рассказал о настрое коллектива накануне принципиального поединка против «Локомотива».

«Все готовятся, все заряжены. На тренировках было видно, что ребята серьезно настраиваются. Все команды в лиге примерно одинаковые, но это московское дерби. Будет хорошая игра, командам нужны очки. Мы будем стараться выиграть», – заявил полузащитник, чьи слова приводит клубный ютуб-канал.

Что же касается проблем соперника, то Зиньковский отказался их комментировать, отметив, что «Спартак» должен сделать должное в эту субботу.

Напомним, что принципиальный поединок 17 тура Российской премьер-лиги пройдёт завтра, 12 ноября, на «РЖД Арене».