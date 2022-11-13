Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о результатах команды в первой части сезона.

«Сейчас «Локомотив» находится в сложной ситуации, как по игре, которую показывает, так и по набранным очкам. Команда ведёт борьбу с соперниками, которые имеют опыт борьбы за выживание. Поэтому «Локомотиву» нельзя ошибаться, как он это делал ранее.

Команда уходит на перерыв. Всё будет зависеть, как пройдёт подготовка к сезону… Какие будут изменения в команде, ситуация непростая», — сказал Сёмин.

«Локомотив» после 17 туров набрал 13 очков. «Железнодорожники» по итогам первой части сезона могут опуститься на предпоследнее 15-е место в турнирной таблице РПЛ, если сегодня, 13 ноября, «Химки» на своём поле обыграют «Сочи».