Федун: «Победили - молодцы!»

В семнадцатом туре российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» снова, как и в первом круге, одолел московский «Локомотив» со счетом 2:1. За игрой внимательно следил бывший владелец «красно-белых» Леонид Федун, который считает, что команда провела очень хороший матч, особенно первую его половину, в ходе которой «Спартак» забил два мяча.

- Прекрасный первый тайм. Второй тайм начался с того, что не забили, было три момента. Все-таки 2:0 - очень опасный счет, потому что невольно игроки очень сильно расслабляются. Победили — молодцы! - цитирует слова Федуна издание «Спорт-экспресс».