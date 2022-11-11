Камоцци: «Успех Абаскаля обусловлен тем, что Ваноли проделал гигантскую работу в «Спартаке»

Футбольный агент Франко Камоцци оценил вклад экс-наставника «Спартака» Паоло Ваноли в успехи нынешнего рулевого Гильермо Абаскаля.

«Многие забывают о том, что Ваноли в «Спартак» принес особый менталитет – всегда побеждать. Он оставил наследие. Успех Абаскаля обусловлен тем, что Паоло проделал гигантскую работу в клубе», — заявил Камоцци «РБ Спорту».

По словам агента, Ваноли внес большие изменения в «Спартак», а Абаскаль сейчас пользуется этим. Ваноли искренне переживал за «красно-белых», добавил Камоцци.

Напомним, итальянец покинул столичный клуб в июне этого года, на посту главного тренера его заменил Абаскаль. «Спартак» занимает второе место в РПЛ, набрав 33 очка после 16 туров.