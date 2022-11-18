Баринов: «Пашинин и Лоськов — душа коллектива и всего «Локомотива»

Хавбек и капитан столичного «Локомотива» Дмитрий Баринов отреагировал на возвращение Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина в тренерский штаб команды.

«Надеюсь, они сработаются. Дима и Олег — душа коллектива и всего «Локомотива». Посмотрите, кто входил в штаб Юрия Павловича, кто входил в штаб Марко Николича. Когда они были, мы побеждали, брали Кубок, играли в Лиге чемпионов», — приводит слова опорного полузащитника российской сборной «Матч ТВ». По его мнению, при должной подготовке от Лоськова и Пашинина «железнодорожники» быстро отодвинутся от зоны вылета.

Напомним, что бывшие игроки «Локомотива» вошли в тренерский штаб Михаила Галактионова, который недавно встал у руля столичного коллектива. После первой части сезона «железнодорожники» находятся на 14-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги.