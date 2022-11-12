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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Абаскаль объяснил, почему Соболев остался в запасе «Спартака»

12 Ноября 2022 • 19:41 Комментировать (1)
Локомотив Москва
0:2
Спартак Москва
1 4.40 X 3.90 2 1.85
2-й тайм

В субботу «Спартак» проводит последний матч Премьер-лиги в 2022 году. Команда Гильермо Абаскаля играет против «Локомотива». Нападающий «красно-белых» Александр Соболев довольно неожиданно начал игру на скамейке запасных. В основном же составе на поле вышел Шамар Николсон.

В предматчевом интервью в эфире телеканала «Матч ТВ» Абаскаль сказал, что его решение связано с высокой конкуренцией в команде. По словам испанского тренера, на поле выходит тот игрок, который лучше готов и лучше показал себя на тренировках. Абаскаль выразил надежду на то, что Соболев будет готов помочь команде, если выйдет на замену.

«Когда ты не показываешь максимум, всегда есть те, кто заслуживают шанса», - сказал Абаскаль.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Соболев Гильермо Абаскаль
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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Комментарии (1)
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wild cat
12 Ноября 2022 в 19:52
ааа.. устал артистишка..)) канешна иму нужон творчиский отдых..)) паэнтаму и на тринирофках филонит..))
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