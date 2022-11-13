Кирьяков — о дерби «Локомотив» - «Спартак»: Я считаю, что результат закономерный

Главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков высказался после победы «Спартака» над «Локомотивом» (2:1) в матче 17-го тура чемпионата России.

Кирьяков сказал порталу Rusfootball, что считает закономерным результат столичного дерби, «Спартак» владел преимуществом и забил два мяча, игра должна была закончиться, но потом «красно-белые» не реализовали несколько моментов и «Локомотив» отыграл один гол, после этого была нервная концовка, но «Спартак» сам создал себе проблемы.

После 17 туров подопечные Гильермо Абаскаля занимают второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 36 очков. «Локомотив» находится на 14-й строчке, имея в своем активе 13 баллов.