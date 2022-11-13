Камоцци: «Такой «Спартак» смог бы добиться успеха в Лиге Европы»

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, предположил, каких результатов могли бы достичь «красно-белые» в Лиге Европы, если бы сейчас там выступали.

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от всех международных турниров. По мнению Камоцци, нынешний «Спартак» смог бы преодолеть групповой этап второго по значимости еврокубкового турнира.

«Такой «Спартак» смог бы добиться успеха в Лиге Европы. Очень сильная команда со своим стилем игры», — приводит слова Камоцци Sport24.

Отметим, что по итогам групповой стадии прошлогоднего розыгрыша Лиги Европы «красно-белые» сумели выйти в плей-офф с первого места своего квартета, где им противостояли такие команды, как «Наполи», «Лестер» и польская «Легия».