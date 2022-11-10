Мостовой назвал фаворита в дерби «Локомотив» - «Спартак»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями о предстоящем дерби между «Локомотивом» и «Спартаком».

«Здесь два варианта: или будет вязкий футбол, как был в матче с «Сочи», или же наоборот. «Локомотиву» отступать некуда, но «Спартак» сейчас лучше», — приводит слова Мостового Rusfootball.

По мнению эксперта, «красно-белые» являются фаворитами в дерби, они одержат победу в один мяч или сыграют вничью.

«Локомотив» примет «Спартак» в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги, встреча состоится 12 ноября, начало игры запланировано на 19:30 по московскому времени.