Сенников предположил, почему «Локомотив» отстранил Габриэла

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников отреагировал на отстранение нападающего Педро Габриэла от состава «железнодорожников».

«Отстранение Габриэла? Возможно, какой-то конфликт возник в команде. Может быть, футболист недоволен тем, что не попадает в основной состав», — цитирует слова Сенникова Rusfootball.

По мнению эксперта, игрок мог перестать выкладываться на тренировках, возможно, он хочет в предстоящее трансферное окно покинуть клуб и своими действиями показывает это.

В текущем сезоне 22-летний бразилец провел за «Локомотив» девять матчей, в которых забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу.