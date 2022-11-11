Каррера: «Не стоит недооценивать «Локомотив»

Бывший наставник столичного «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о предстоящем матче «красно-белых» против «Локомотива».

«Конечно, «Спартак» — фаворит в этом матче, но не стоит недооценивать «Локомотив». В таких играх может быть любой результат. Дерби есть дерби», — заявил итальянский специалист в интервью изданию «РБ Спорт». Также ранее чемпион России – 2017 высказался об итоговом расположении команд в турнирной таблице чемпионата.

Напомним, что московское дерби на «РЖД Арене» пройдёт завтра, 12 ноября. «Спартак» находится на второй строчке с отставанием в шесть баллов от «Зенита». Локомотив – на 14-м месте.

