Прудников – о матче с «Локомотивом»: «На бумаге «Спартак» является фаворитом игры»

Обладатель серебряной медали чемпионата России Александр Прудников, которую он заработал, выступая за московский «Спартак», высказался о предстоящем поединке своей бывшей команды со столичным «Локомотивом».

«На бумаге «Спартак» является фаворитом игры. В то же время это московское дерби, поэтому предсказать здесь что‑то трудно», - цитирует Прудникова «Матч ТВ».

Специалист считает, что в данный момент у «железнодорожников» есть крайне важное преимущество перед будущим матчем в виде отсутствия давления на команду в психологическом плане. В то же время Прудников не стал отрицать, что «красно-зелёные» переживают кризисные времена.