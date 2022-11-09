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Нигматуллин высказался об отстранении Габриэла от «Локомотива»

09 Ноября 2022 • 20:24 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
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12.11 19:30

Экс-голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал отстранение нападающего Педро Габриэла от основной команды «железнодорожников».

«Ну, это испытание скамейкой многие не могут пройти. Но как может быть по‑другому, если ты не забиваешь голы и не оказываешь помощь команде? Для этой помощи Педро Габриэла сюда и пригласили», — приводит слова Нигматуллина «Матч ТВ».

По мнению эксперта, очень много футболистов несоответствующего уровня прошли через «Локомотив» за последнее время, после работы Томаса Цорна команде необходима серьезная чистка, а если этого не будет сделано, то бардак будет и дальше.

В текущем сезоне 22-летний бразилец принял участие в девяти матчах за «Локомотив», в которых забил четыре мяча и сделал один ассист.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Руслан Нигматуллин Педриньо Томас Цорн Педро Габриэл
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