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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ловчев назвал победителя матча «Локомотив» — «Спартак»

12 Ноября 2022 • 15:40 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
1 4.40 X 3.90 2 1.85
Через 3 ч. 25 мин.

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча 17-го тура РПЛ, в котором «красно-белым» предстоит сыграть в гостях с «Локомотивом».

По мнению эксперта, «Спартак» одержит победу в предстоящей встрече, так как команда Гильермо Абаскаля сейчас выглядит более слаженно, чем «железнодорожники». Вместе с тем Ловчев отметил, что «красно-белые» являются серьёзными раздражителями для «Локомотива», поэтому победа гостям не достанется легко.

«Получается так, что я почти всё время называю счёт 2:1, но и в этом случае я, во-первых, уверен, что забьют обе команды, а во-вторых, считаю, что «красно-белые» забьют на один мяч больше. И «Локо», и «Спартак» играют бесшабашно, без обороны», — цитирует Ловчева «Плеймейкер».

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится сегодня, 12 ноября. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Отметим, что игра первого круга между этими командами завершилась победой «красно-белых» со счётом 1:0.   

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Евгений Ловчев
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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