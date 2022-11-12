Ловчев назвал победителя матча «Локомотив» — «Спартак»

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча 17-го тура РПЛ, в котором «красно-белым» предстоит сыграть в гостях с «Локомотивом».

По мнению эксперта, «Спартак» одержит победу в предстоящей встрече, так как команда Гильермо Абаскаля сейчас выглядит более слаженно, чем «железнодорожники». Вместе с тем Ловчев отметил, что «красно-белые» являются серьёзными раздражителями для «Локомотива», поэтому победа гостям не достанется легко.

«Получается так, что я почти всё время называю счёт 2:1, но и в этом случае я, во-первых, уверен, что забьют обе команды, а во-вторых, считаю, что «красно-белые» забьют на один мяч больше. И «Локо», и «Спартак» играют бесшабашно, без обороны», — цитирует Ловчева «Плеймейкер».

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится сегодня, 12 ноября. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Отметим, что игра первого круга между этими командами завершилась победой «красно-белых» со счётом 1:0.