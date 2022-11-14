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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петржела: «Даже с Гвардиолой, Роналду и Месси «Спартак» проигрывал бы «Зениту»

14 Ноября 2022 • 09:16 Комментировать
Локомотив Москва
1:2
Спартак Москва
окончен

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что «Спартаку» превзойти петербуржцев в чемпионате России не помогли бы даже Криштиану Роналду, Лионель Мессии и Хосеп Гвардиола.

По мнению чешского специалиста, ничто в мире не поможет «Спартаку» стать чемпионом, когда есть «Зенит». 

«Гвардиола с Роналду и Месси в «Спартаке» не сделали бы команду чемпионом, они бы так же проигрывали нынешнему «Зениту», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Напомним, что после 17 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков. В последний раз «красно-белые» обыгрывали «сине-бело-голубых» 29 сентября в матче 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России со счётом 3:0.         

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Криштиану Роналду Лионель Месси Властимил Петржела Хосеп Гвардиола
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