Петржела: «Даже с Гвардиолой, Роналду и Месси «Спартак» проигрывал бы «Зениту»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что «Спартаку» превзойти петербуржцев в чемпионате России не помогли бы даже Криштиану Роналду, Лионель Мессии и Хосеп Гвардиола.

По мнению чешского специалиста, ничто в мире не поможет «Спартаку» стать чемпионом, когда есть «Зенит».

«Гвардиола с Роналду и Месси в «Спартаке» не сделали бы команду чемпионом, они бы так же проигрывали нынешнему «Зениту», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Напомним, что после 17 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков. В последний раз «красно-белые» обыгрывали «сине-бело-голубых» 29 сентября в матче 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России со счётом 3:0.