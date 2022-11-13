Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что основная команда прибавляет по ходу сезона.

«Спартак» хорошо играет и прибавляет по ходу сезона. Это видно и очевидно,на мой взгляд. Но, «Зенит» остаётся главным претендентом на победу в чемпионате России. «Спартак» преследует, посмотрим, что будет весной. Однако… шесть очков - достаточно большой отрыв», — сказал Бушманов.

«Спартак» после 17 туров ушёл на зимний перерыв на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России. «Красно-белые» под руководством Гильермо Абаскаля набрали 36 очков и отстают от лидера чемпионата «Зенита» на шесть очков.