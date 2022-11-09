Каррера: Гурцкая и Трабукки не имеют отношения к трансферу Петковича в «Спартак»

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера заявил, что Марко Трабукки и Тимур Гурцкая не имеют отношения к трансферу Марко Петковича.

«У Тимура и Марко не было ничего общего с Петковичем. Мне предложил его другой агент», — цитирует слова Карреры «Спорт-Экспресс».

Тренер рассказал, что ему был нужный правый защитник, скауты клуба предложили двух игроков, которые его не устроили, а итальянский агент предложил Петковича. Каррера заявил, что выбрал этого футболиста, потому что он подходил «Спартаку» и практически ничего не стоил.

Напомним, Петкович выступал за «Спартак» с 2017 по 2019 год. За это время он провел 16 матчей во всех турнирах.