Агент Бальде сообщил, что поклонники «Спартака» могут увидеть игрока на дерби с «Локомотивом»

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, заявил, что игрок будет присутствовать на матче с «Локомотивом». Представитель футболиста рассказал, что его клиент все это время был в Москве и занимался по индивидуальной программе, потом ненадолго уезжал в Италию для урегулирования деталей по бумагам.

«Увидят ли его болельщики команды на матче с «Локомотивом»? Обычно он приходит», — приводит слова Пасторелло Metaratings.

Встреча 17-го тура Российской премьер-лиги между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет завтра, 12 ноября, начало игры запланировано на 19:30 по мск.