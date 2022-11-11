Кавазашвили: «Локомотив» будет драться со «Спартаком»

Экс-голкипер сборной СССР и столичного «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от поединка между «Локомотивом» и «красно-белыми» в рамках 17-го тура Премьер-лиги.

«Локомотив» будет драться. Никого не будут жалеть. Игра будет жестокая, боевая на грани фола - это очень интересно. Народ любит смотреть кровь», - передает слова эксперта издание «Спорт-экспресс».

Московское дерби между «железнодорожниками» и «народной командой» состоится в субботу, 12 ноября, на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по столичному времени.

По итогам 16 туров «Локомотив» идет на 14-м месте в турнирной таблице, а «Спартак» занимает вторую строчку.