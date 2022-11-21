Бразильский журналист рассказал о хитрости, на которую пошёл «Фламенго», чтобы не платить за Айртона полную сумму выкупа

Бразильский журналист Кае Мота рассказал, на какую хитрость пошёл футбольный клуб «Фламенго», чтобы сбить цену на трансфер защитника Айртона, права на которого принадлежат «Спартаку».

Напомним, в арендном соглашении Айртона есть пункт, гласящий о том, что если футболист проведёт 60% матчей своей команды до конца года, то сумма выкупа составит 9 миллионов евро. Однако, по словам журналиста, «Фламенго» специально реже выпускает Айртона на поле, чтобы снизить стоимость перехода.

«Сейчас «Спартаку» предлагают 6,5 миллиона евро. Переговоры идут, и «Фламенго» верит в то, что Айртон останется. Окончательно решение должно быть принято в ближайшее время», — цитирует Моту «Матч ТВ».

В нынешнем году Айртон провёл за «Фламенго» 41 матч, забив два мяча и отдав шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 6 миллионов евро.