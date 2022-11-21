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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бразильский журналист рассказал о хитрости, на которую пошёл «Фламенго», чтобы не платить за Айртона полную сумму выкупа

21 Ноября 2022 • 16:25 Комментировать
Локомотив Москва
1:2
Спартак Москва
окончен

Бразильский журналист Кае Мота рассказал, на какую хитрость пошёл футбольный клуб «Фламенго», чтобы сбить цену на трансфер защитника Айртона, права на которого принадлежат «Спартаку».

Напомним, в арендном соглашении Айртона есть пункт, гласящий о том, что если футболист проведёт 60% матчей своей команды до конца года, то сумма выкупа составит 9 миллионов евро. Однако, по словам журналиста, «Фламенго» специально реже выпускает Айртона на поле, чтобы снизить стоимость перехода.

«Сейчас «Спартаку» предлагают 6,5 миллиона евро. Переговоры идут, и «Фламенго» верит в то, что Айртон останется. Окончательно решение должно быть принято в ближайшее время», — цитирует Моту «Матч ТВ».

В нынешнем году Айртон провёл за «Фламенго» 41 матч, забив два мяча и отдав шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 6 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Фламенго Айртон Лукас
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