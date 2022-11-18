Баринов: «Галактионов — амбициозный и очень требовательный тренер»

Капитан столичного «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о новом наставнике команды Михаиле Галактионове.

«Видно, что Галактионов — амбициозный и очень требовательный тренер. А нашей команде сейчас подобные вещи просто необходимы. Причём каждому футболисту», — цитирует хавбека российской национальной команды «Матч ТВ».

Баринов вспомнил разговор с новым тренером, который был в индивидуальном формате из-за капитанского статуса Дмитрия. По его словам, новый тренер задавал вопросы как о футболе в целом, так и о коллективе.

Напомним, что Галактионов возглавил «Локомотив» после завершения первой части сезона Российской премьер-лиги, которую московский клуб завершил на 14-м месте.