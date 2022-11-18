Баринов — о Рангнике: «Я не верил, что он что-то сделает»

Хавбек столичного «Локомотива» Дмитрий Баринов вспомнил времена управления Ральфа Рангника.

«Что по Рангнику, то нам преподносили, что придет...ого-го. А что в итоге? Поработать два-три месяца, а потом приезжать раз в месяц? Для меня это была загадка, я не верил, что он что-то сделает», — приводит слова капитана «железнодорожников» «Матч ТВ». Опорник отметил, что видел интервью Криштиану Роналду и слова португальца о Рангнике.

Напомним, что немецкий специалист находился в структуре «Локомотива», отвечая за подбор игроков. В конце ноября прошлого года немец согласился на временный пост тренера «Манчестер Юнайтед», который он без особого успеха занимал до конца сезона 2021/2022.