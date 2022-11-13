Шишкин: «Надеюсь, в следующем году «Локомотив» исправится»

Михаил Галактионов официально покинул «Пари НН» и присоединился к московскому «Локомотиву», который занимает четырнадцатое место в турнирной таблице. Назначение Галактионова прокомментировал Роман Шишкин - бывший футболист московского «Локомотива». Он считает, что Галактионов сможет наладить нормальную работу футбольного коллектива.

- «Локо» — удачи. У них новый тренер, впереди много времени, чтобы также провести анализ, возможно, будет какое-то усиление состава. Очевидно, что команда не на своем месте, надеюсь, в следующем году они все исправят, - цитирует слова Шишкина «РБ Спорт».