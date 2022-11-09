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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Камоцци прокомментировал возможное возвращение Карреры в Россию

09 Ноября 2022 • 15:29 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
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12.11 19:30

Футбольный агент Франко Камоцци высказался о возможном возвращении бывшего наставника «Спартака» Массимо Карреры в РПЛ. Ранее тренер заявил, что готов работать в любом российском клубе, даже не исключил варианты с возможным назначением в ЦСКА или «Зенит».

«Каррера — специалист, который смог бы работать где угодно! Я не вижу никаких проблем в желании Массимо работать в любом российском клубе», — приводит слова Камоцци «Чемпионат».

Напомним, 58-летний специалист возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством столичный клуб стал чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Массимо Каррера Франко Камоцци
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