Пименов рассказал, в чём «Локомотив» слабее всех команд РПЛ

Экс-игрок московского «Локомотива» Руслан Пименов высказался о провальном выступлении команды в первом круге Российской премьер-лиги. По итогам 16 туров «железнодорожники» с 13 баллами занимают место в зоне переходных матчей.

«Команда физически не готова к сезону. На сегодняшний день «Локо» по физике - самая слабая команда РПЛ. «Локомотив» может даже и вылететь», - передает слова Пименова «Спорт день за днём».

В последнем матче чемпионата России перед зимним перерывом «Локомотив» на домашнем стадионе «РЖД Арена» сыграет против московского «Спартака». Дерби состоится 12 ноября и начнется в 19:30 по местному времени.