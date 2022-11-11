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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пименов рассказал, в чём «Локомотив» слабее всех команд РПЛ

11 Ноября 2022 • 10:59 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
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12.11 19:30

Экс-игрок московского «Локомотива» Руслан Пименов высказался о провальном выступлении команды в первом круге Российской премьер-лиги. По итогам 16 туров «железнодорожники» с 13 баллами занимают место в зоне переходных матчей.

«Команда физически не готова к сезону. На сегодняшний день «Локо» по физике - самая слабая команда РПЛ. «Локомотив» может даже и вылететь», - передает слова Пименова «Спорт день за днём».

В последнем матче чемпионата России перед зимним перерывом «Локомотив» на домашнем стадионе «РЖД Арена» сыграет против московского «Спартака». Дерби состоится 12 ноября и начнется в 19:30 по местному времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Руслан Пименов
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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