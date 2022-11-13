Магкеев: «В первом тайме не разобрались, кто кого должен встречать»

В семнадцатом туре российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» снова, как и в первом круге, одолел московский «Локомотив» со счетом 2:1. «Железнодорожники» в результате произошедшего опустились уже на четырнадцатое место в турнирной таблице, но, с другой стороны, скоро клуб начинает новую эру с Михаилом Галактионовым. Поражение от «Спартака» прокомментировал защитник «Локомотива» Станислав Магкеев.

- В первом тайме мы не разобрались, кто должен встречать. «Спартак» делал перевес на фланге, и в большинстве моментов мы просто были статичны в обороне. Во втором тайме добавили скоростей, эмоции, поэтому совсем другой матч получился, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».