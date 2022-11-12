Промес забил «Локомотиву» с пенальти

В центральном матче субботы в Премьер-лиге «Локомотив» принимает «Спартак». К середине первого тайма соперники подошли при счете 0:0. В атаке гостей Куинси Промес в чужой штрафной был сбит голкипером Даниилом Худяковым. ВАР помог арбитру исправить свою ошибку - пенальти. Сам пострадавший подошел к мячу и на силу пробил в левый угол ворот, Худяков не выручил - 1:0.

Если «Спартак» одержит победу, выйдет на второе место с отставанием в шесть очков от «Зенита». «Локомотив» рискует остаться в зоне стыковых матчей.

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