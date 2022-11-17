Измайлов – о «Спартаке-2»: «Не было роста молодых игроков»

Президент Первой лиги Наиль Измайлов рассказал о своём отношении к «Спартаку-2» в бытность гендиректором «Спартака».

«Двойку» всегда хотелось закрыть, потому что она не давала ожидаемого эффекта. Не было роста молодых игроков», - цитирует Измайлова «Чемпионат».

Футбольный деятель связывает сказанное с тем, что по причине не слишком удобного календаря игр страдал тренировочный процесс команды. Теперь же второй по силе турнир России перешёл «на недельный микроцикл», что должно положительно сказаться на прогрессе футболистов, считает Измайлов.

«Спартак-2» прекратил своё существование в мае нынешнего года.