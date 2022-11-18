Сенников: «Турецкий чемпионат непростой»

Двукратный чемпион России в составе московского «Локомотива» Дмитрий Сенников проанализировал совместимость полузащитника «красно-зелёных» Дмитрия Баринова и чемпионата Турции.

«Всё зависит от того, в какой команде и с какими партнёрами играть. В принципе, турецкий чемпионат непростой», - цитирует Сенникова «Матч ТВ».

Специалист отметил, что его привлекают некоторые коллективы, выступающие в Турецкой футбольной Суперлиге, более того, в эти коллективы зачастую приезжают играть качественные и мастеровитые игроки. Эксперт считает, что Баринов может испытать свои навыки в этом турнире, однако однозначно сказать подходит ли он данному соревнованию трудно.