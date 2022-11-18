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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сенников: «Турецкий чемпионат непростой»

18 Ноября 2022 • 15:48 Комментировать
Локомотив Москва
1:2
Спартак Москва
окончен

Двукратный чемпион России в составе московского «Локомотива» Дмитрий Сенников проанализировал совместимость полузащитника «красно-зелёных» Дмитрия Баринова и чемпионата Турции.

«Всё зависит от того, в какой команде и с какими партнёрами играть. В принципе, турецкий чемпионат непростой», - цитирует Сенникова «Матч ТВ».

Специалист отметил, что его привлекают некоторые коллективы, выступающие в Турецкой футбольной Суперлиге, более того, в эти коллективы зачастую приезжают играть качественные и мастеровитые игроки. Эксперт считает, что Баринов может испытать свои навыки в этом турнире, однако однозначно сказать подходит ли он данному соревнованию трудно.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Сенников Чемпионат Турции Дмитрий Баринов
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