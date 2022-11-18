Капитан столичного «Локомотива» Дмитрий Баринов попал в сферу интересов одного из сильнейших клубов Турции.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», речь идёт о «Трабзонспоре», являющемся действующим чемпионом страны.

В нынешнем сезоне Баринов провёл 19 матчей в футболке «железнодорожников» в рамках всех соревнований, забив один гол при одной результативной передаче. «Локомотив» находится на 14-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, в то время как «Трабзонспор» занимает седьмую строчку в турецком первенстве.

За московский клуб Баринов выступает с сезона 2014/2015.