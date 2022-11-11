Заслуженный тренер РСФРС Борис Игнатьев высказался о предстоящем дерби со «Спартаком» в матче 17-го тура РПЛ.

- Верите в то, что «Локомотив» сможет отнять очки у «Спартака»?

- Конечно, верю. Не настолько безнадежен «Локомотив». У него есть все основания не проиграть матч. Многое делается сейчас в клубе, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону. Да, пока не все получается, но обвинять футболистов в каком-то психологическом надломе я бы не стал. Они стали увереннее. Это видно по Миранчуку, который обретает себя. Это сейчас один из лучших полузащитников в нашем футболе, на мой взгляд. А у «Спартака» все отлажено, хорошие эмоции, есть спортивная злость, четко выстроенная игра. Он это показывает ни в одном матче. Поэтому есть результат. Шансов у «красно-белых» побольше, но «Локомотив» не так безнадежен. Если хозяева правильно сыграют в обороне, не будут допускать ошибки, свойственные команде на протяжении длительного времени, то шансы будут.

- «Спартак» слабо провел игру с «Сочи», потерял очки. Это дает надежды «Локомотиву»?

- Да, случилась осечка, но у «железнодорожников» проблем больше. Хотя сейчас каждая команда пытается сделать все возможное, чтобы отобрать очки даже у «Зенита», не говоря о «Спартаке». Поэтому гости могут споткнуться завтра. А «Локомотив» в любом случае выйдет на свой уровень. Может, это начнется с завтрашней игры, и «Спартак» потеряет очки. Поэтому не могу сказать, что победитель в этом противостоянии уже ясен.

- За счет чего «Локомотив» может противостоять «Спартаку»?

- За счет отлаженной игры в обороне. Им явно не хватает физики. Команда проиграла практически все вторые таймы. Созидательная игра после перерыва разваливается на куски. Если команда не будет расплескивать энергию, то есть шансы противостоять «Спартаку», потому что в созидании есть качественные футболисты.

- Главный тренер постоянно перекраивает оборону «Локомотива». Это сейчас основная проблема команды?

- Это не играет большую роль для «железнодорожников». Нет стабильности. Допускаются простые ошибки, потому что качество игроков обороны не соответствует задачам клуба.

- «Локомотив», по-вашему, завтра построит игру от обороны, как и в первом круге?

- Хозяева будут использовать свои возможности в атаке, потому что там есть хорошие футболисты. При потере мяча, наверное, они откажутся от прессинга и будут играть ближе к своей половине поля, чтобы не дать «Спартаку» игрового пространства, которое гости умело используют.

- Педро Габриэла посадили в глухой запас. Он высказывал недовольство по этому поводу. Как вы к этому относитесь? Игрок ведь хороший, и мы видели, что он умеет забивать.

- Если тренер считает, что он не соответствует задачам и не подтверждает свое право выходить на поле, значит, так оно должно и быть. Футболисты всегда недовольны, когда не попадают в состав. Поэтому надо на каждой тренировке давать основание, чтобы тебя ставили в состав своей работой.

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- Думаете, Педро некачественно тренируется?

- Не знаю. Вот он забил один раз четыре мяча, и после этого я не видел, чтобы он своими действиями дал основания сказать, что это игрок, который может забивать. В середине поля он проявляет себя, но в штрафной площади никак не найдет баланс, когда надо обыгрывать и когда надо искать взаимодействие с партнерами.

- «Спартак» объявил о создании комитета ветеранов клуба, который возглавил Олег Романцев. Его целями стали сохранение спартаковских традиций и оказание адресной помощи футболистам «красно-белых» разных поколений. «Локомотиву» нужен такой комитет?

- Это хороший пример для всех команд нашего футбола. Это дает возможность формировать традиции, узнавать история команды из первоисточников. Хорошо, что нашли такой могучей фигуре, как Романцев, должность в этой организации. Это придаст большую значимость и усилит влияние на все происходящее в ветеранском движении «Спартака». Я знаю, что такие образования есть в «Динамо», например. В «Локомотиве» нет. Я бы хотел, чтобы во всех клубах было такое движение. Это очень хорошее начинание, которое дает возможность не разбрасываться имиджевой составляющей.

Елена Григорьевская