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Камоцци считает, что некоторые игроки «Спартака» могут перейти в «Венецию»

07 Ноября 2022 • 11:58 Комментировать
Венеция
...
Реджина
1 2.55 X 3.30 2 2.75
12.11 16:00

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, считает, что некоторые игроки московского клуба в будущем могут оказаться в «Венеции» после того, как её возглавил бывший наставник «красно-белых» Паоло Ваноли.

По мнению Камоцци, всё будет зависеть от общемировой ситуации и трансферной политики «Венеции». Также эксперт отметил, что в Италии играть непросто, поэтому тому же Александру Соболеву стоит сначала попробовать заиграть в среднем клубе из этой страны.

«Соболев? Думаю, это зависит от амбиций игрока. Не забывайте, что в Италии играть непросто, чемпионаты отличаются. Саша мог бы играть в клубе среднего уровня в Италии для начала. Затем он может присоединиться и к более крупным клубам, которые борются за чемпионство», — цитирует Камоцци Metaratings.

Напомним, что Ваноли руководил «Спартаком» с декабря 2021 по июнь 2022 года. Вместе с итальянским специалистом «красно-белые» смогли завоевать Кубок страны, обыграв в финальном матче «Динамо» (2:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Венеция Александр Соболев Франко Камоцци Паоло Ваноли
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