Камоцци считает, что некоторые игроки «Спартака» могут перейти в «Венецию»

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, считает, что некоторые игроки московского клуба в будущем могут оказаться в «Венеции» после того, как её возглавил бывший наставник «красно-белых» Паоло Ваноли.

По мнению Камоцци, всё будет зависеть от общемировой ситуации и трансферной политики «Венеции». Также эксперт отметил, что в Италии играть непросто, поэтому тому же Александру Соболеву стоит сначала попробовать заиграть в среднем клубе из этой страны.

«Соболев? Думаю, это зависит от амбиций игрока. Не забывайте, что в Италии играть непросто, чемпионаты отличаются. Саша мог бы играть в клубе среднего уровня в Италии для начала. Затем он может присоединиться и к более крупным клубам, которые борются за чемпионство», — цитирует Камоцци Metaratings.

Напомним, что Ваноли руководил «Спартаком» с декабря 2021 по июнь 2022 года. Вместе с итальянским специалистом «красно-белые» смогли завоевать Кубок страны, обыграв в финальном матче «Динамо» (2:1).