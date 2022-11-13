Тикнизян: «У меня отличные отношения со всеми в клубе»

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о своём положении в команде после поражения от московского «Спартака» (1:2).

«Ни одного дня не жалел о нахождении здесь, у меня отличные отношения со всеми в клубе», - сказал Тикнизян журналистам.

После проигрыша «красно-белым» на домашнем стадионе «железнодорожники» создали для себя реальную угрозу оказаться в зоне вылета перед зимним перерывом. Дело в том, что 13 ноября подмосковные «Химки», неожиданно начавшие вторую половину РПЛ с победы над «Оренбургом», примут на своём поле «Сочи», имеющий с предыдущим соперником клуба из Московской области равное количество очков.

В случае победы «Химок» «красно-зелёные» окажутся на 15 строчке.