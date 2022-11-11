Бушманов: Абаскаль доверяет молодым, а они стараются не подвести его

Бывший наставник «Спартака-2» Евгений Бушманов оценил прогресс молодых игроков «красно-белых» под руководством Гильермо Абаскаля.

«В целом не только молодежь, но и вся команда здорово прогрессирует. Да, приятно видеть, как Абаскаль грамотно задействует молодых ребят. Мне нравится, как он это делает», — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

Специалист считает, что Абаскаль доверяет игрокам, а они чувствуют это и стараются не подвести тренера, сейчас все в команде прибавляют.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 33 очка после 16 туров. Лидером является «Зенит», имея 39 баллов в активе.