Каррера: «Правильно, что Аленичеву вручили золотую медаль»

Бывший наставник столичного «Спартака» Массимо Каррера высказался о вручении чемпионской медали Дмитрию Аленичеву.

Напомним, что бывший игрок «Порту» руководил «красно-белыми» на старте сезона – 2016/2017, однако был уволен после позорного вылета из Лиги Европы.

«Думаю, это было правильным решением. Он был частью «Спартака», в том числе и в начале чемпионского сезона. Почему нет? Но это была моя не моя инициатива», – заявил итальянский специалист в интервью «Спорт-Экспрессу». Каррера также рассказал, что находится в хороших отношениях с Аленичевым.

Напомним, что под руководством Массимо «Спартак» выиграл своё последнее золото Российской премьер-лиги более пяти лет назад.