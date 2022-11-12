​Соболев – в запасе: «Спартак» назвал состав на дерби с «Локомотивом»

В субботу вечером в чемпионате России пройдёт дерби Москвы между «Локомотивом» и «Спартаком». Рулевой «красно-белых» Гильермо Абаскаль принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Селихов, Чернов, Джикия, Зобнин, Зиньковский, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Денисов, Промес, Николсон.

Отметим, что Александр Соболев начнёт игру в запасе.

Битва между «Локомотивом» и «Спартаком» стартует в момент, когда стрелки часов в Москве покажут 19:30. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции.

Если «Спартак» сможет набрать три очка в дерби, то команда вернётся на второе место в турнирной таблице. В противном случае «красно-белые» отправятся в зимнее межсезонье на третьей строчке.