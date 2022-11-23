Агент подтвердил интерес «Спартака» к Джоакиму

Кристиано Хоскен, агент защитника «Куябы» Джоакима, прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к своему клиенту. Ранее сообщалось, что московский клуб предложил за трансфер 23-летнего бразильца 4 миллиона евро.

Агент подтвердил заинтересованность нескольких российских клубов к Джоакиму, но отметил, что пока официальных предложений от них не поступало.

«Сейчас три российских клуба проявляют интерес к Джоакиму. «Спартак» действительно является одним из них», — цитирует агента Sport24.

Действующий контракт Джоакима с бразильским клубом рассчитан до конца 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 500 тысяч евро.

В нынешнем сезоне футболист провёл в составе «Куябы» 28 матчей, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей.