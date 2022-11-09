Каррера: «Рианчо? Это была моя ошибка»

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера рассказал о совместной работе с Раулем Рианчо. Футболисты «красно-белых» заявляли, что во время тренировок Каррера говорил делать одно, а Рианчо — другое.

«Это была моя ошибка. Я дал ему слишком много свободы. Мне нравится это делать для своих ассистентов. Но я не смог удержать Рианчо на своем месте. Мы с ним часто разговаривали, у нас были стычки», — приводит слова Карреры «Спорт-Экспресс».

При этом тренер отметил, что он сам выбрал испанца в качестве своего ассистента, никто не навязывал ему этого специалиста.

Напомним, Каррера покинул столичный клуб в 2018 году, а после его ухода Рианчо исполнял обязанности главного тренера «красно-белых».