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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Каррера: «Рианчо? Это была моя ошибка»

09 Ноября 2022 • 20:58 Комментировать
Локомотив Москва
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Спартак Москва
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12.11 19:30

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера рассказал о совместной работе с Раулем Рианчо. Футболисты «красно-белых» заявляли, что во время тренировок Каррера говорил делать одно, а Рианчо — другое.

«Это была моя ошибка. Я дал ему слишком много свободы. Мне нравится это делать для своих ассистентов. Но я не смог удержать Рианчо на своем месте. Мы с ним часто разговаривали, у нас были стычки», — приводит слова Карреры «Спорт-Экспресс».

При этом тренер отметил, что он сам выбрал испанца в качестве своего ассистента, никто не навязывал ему этого специалиста.

Напомним, Каррера покинул столичный клуб в 2018 году, а после его ухода Рианчо исполнял обязанности главного тренера «красно-белых».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Массимо Каррера Рауль Рианчо
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