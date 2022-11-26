Президент РПЛ назвал Промеса лучшим игроком первой части сезона

Президент РПЛ Александр Алаева назвал нападающего «Спартака» Куинси Промеса лучшим игроком чемпионата России по итогам первой части текущего сезона.

«Выделил бы Куинси Промеса. Жаль, что он не вызван в сборную Нидерландов на чемпионат мира», — цитирует Алаева «РБ Спорт».

Президент РПЛ также отметил нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, игрока «Крыльев Советов» Сергея Пиняева, форварда «Урала» Алексея Каштанова и защитника «Ростова» Александра Сильянова, назвав их новыми звёздами чемпионата.

Напомним, что на данный момент Промес и Сычевой делят между собой лидерство в рейтинге лучших бомбардиров сезона. На счету обоих игроков по 14 забитых мячей.