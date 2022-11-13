Колосков: «Это самый сильный «Спартак» за последние пять лет»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о работе главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Напомним, что после 17 туров текущего розыгрыша чемпионата России «красно-белые» занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

Колосков назвал нынешний «Спартак» сильнейшим за последние пять лет, отметив, что с такой игрой «красно-белым» по силам в обозримом будущем выиграть чемпионат.

«Спартак» блистательно провёл первую часть чемпионата. Каждый игрок команды развивается при Абаскале — это самый большой успех главного тренера», — цитирует Колоскова Sport24.

33-летний Абаскаль возглавил «Спартак» в июне нынешнего года. Ранее молодой специалист работал в швейцарском «Базеле».