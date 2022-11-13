Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков: «Это самый сильный «Спартак» за последние пять лет»

13 Ноября 2022 • 11:50 Комментировать
Локомотив Москва
1:2
Спартак Москва
окончен

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о работе главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Напомним, что после 17 туров текущего розыгрыша чемпионата России «красно-белые» занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

Колосков назвал нынешний «Спартак» сильнейшим за последние пять лет, отметив, что с такой игрой «красно-белым» по силам в обозримом будущем выиграть чемпионат.

«Спартак» блистательно провёл первую часть чемпионата. Каждый игрок команды развивается при Абаскале — это самый большой успех главного тренера», — цитирует Колоскова Sport24.

33-летний Абаскаль возглавил «Спартак» в июне нынешнего года. Ранее молодой специалист работал в швейцарском «Базеле».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Вячеслав Колосков Гильермо Абаскаль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
13.11.22 в 14:00
Оренбург Оренбург
Краснодар Краснодар
2.43 3.75 2.75
Видео
13.11.22 в 16:30
Химки Химки
Сочи Сочи
4.50 3.95 1.78
Видео
13.11.22 в 19:30
Динамо Москва Динамо Москва
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2.85 3.65 2.41
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Ноября
12:24 · Россия. Премьер-лига
Прогноз на матч «Оренбург» - «Краснодар» от Бубнова
12:18 · Россия. Первая лига
Медведев: «Уверен, что «Рубин» вернётся в РПЛ»
12:17 · Россия. Премьер-лига
Бубнов: «В лучшем случае задачей «Локо» будет просто не вылететь»
12:03 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Такой «Спартак» смог бы добиться успеха в Лиге Европы»
11:52 · Россия. Премьер-лига
Рязанцев рассказал, что нужно «Торпедо» для борьбы за выживание в РПЛ
11:50 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Это самый сильный «Спартак» за последние пять лет»
11:46 · Россия. Премьер-лига
Умяров: «Второе место «Спартака» меня не устраивает, хочется первое»
11:40 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль: «Хочу работать в «Спартаке» бесконечно»
11:39 · Россия. Премьер-лига
Умяров согласен с тем, что Ваноли внёс вклад в нынешнюю игру «Спартака»
11:26 · Россия. Премьер-лига
Умяров рассказал, когда вернётся в общую группу «Спартака»
11:22 · Россия. Премьер-лига
Дзюба возглавил рейтинг самых дорогих свободных агентов в мире
11:21 · Россия. Премьер-лига
Россиянин из «Зенита» рассчитывает продолжить карьеру в Италии
11:10 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Спартак» мог победить «Локомотив» со счётом 4:0»
11:10 · Россия. Премьер-лига
Камоцци уверен, что «Спартак» навяжет «Зениту» борьбу за чемпионство
11:04 · Россия. Премьер-лига
Тихонов дал прогноз на дерби «Динамо» - ЦСКА
Все новости
Рекомендуем