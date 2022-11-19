Грушевский раскритиковал поведение Соболева

Известный поклонник столичного ЦСКА, пародист Михаил Грушевский высказался о поведении форварда «Спартака» Александра Соболева.

«Из нынешних игроков амбивалентные чувства испытываю к Соболеву. Парень одарённый, на сегодняшний день лучший форвард России. Но есть в нём личностные противоречия. Дело не только в нырках и симуляции. Грязно играет», — приводит слова фаната «армейцев» издание «Спорт-Экспресс».

Грушевский привёл аргументы в виде ударов локтями и хамства в адрес соперников и судей. По мнению эксперта, от поведения Соболева зависит вся карьера талантливого нападающего.

Напомним, что в нынешней кампании на счету Александра 20 матчей, в рамках которых он забил девять голов при пяти ассистах.