Камоцци: «Промес может стать лучшим легионером за всю историю чемпионата России»

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался об игре нападающего «красно-белых» Куинси Промеса.

По мнению итальянского специалиста, в будущем нидерландец способен стать лучшим легионером за всю историю чемпионата России. Напомним, что в 17 турах текущего розыгрыша РПЛ 30-летний футболист забил 14 голов и отдал шесть результативных передач. Отметим, что на данный момент Промес делит лидерство в рейтинге лучших бомбардиров сезона с форвардом «Оренбурга» Владимиром Сычевым.

«Думаю, Промес может стать лучшим легионером за всю историю чемпионата России. Уже в этом сезоне Куинси может обогнать Вагнера и Азмуна в списке лучших легионеров-бомбардиров в истории РПЛ», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, что после 17 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидера турнира «Зенита» на шесть очков.