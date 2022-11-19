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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Камоцци: «Промес может стать лучшим легионером за всю историю чемпионата России»

19 Ноября 2022 • 12:22 Комментировать
Локомотив Москва
1:2
Спартак Москва
окончен

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался об игре нападающего «красно-белых» Куинси Промеса.

По мнению итальянского специалиста, в будущем нидерландец способен стать лучшим легионером за всю историю чемпионата России. Напомним, что в 17 турах текущего розыгрыша РПЛ 30-летний футболист забил 14 голов и отдал шесть результативных передач. Отметим, что на данный момент Промес делит лидерство в рейтинге лучших бомбардиров сезона с форвардом «Оренбурга» Владимиром Сычевым.

«Думаю, Промес может стать лучшим легионером за всю историю чемпионата России. Уже в этом сезоне Куинси может обогнать Вагнера и Азмуна в списке лучших легионеров-бомбардиров в истории РПЛ», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, что после 17 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидера турнира «Зенита» на шесть очков.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Куинси Промес Франко Камоцци
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