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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хлусевич — о борьбе с «Зенитом» за чемпионство: «Всё впереди, мы будем бороться»

08 Ноября 2022 • 15:28 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
1 4.00 X 3.85 2 1.85
12.11 19:30

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о борьбе с «Зенитом» за чемпионский титул РПЛ.

Напомним, что после 16 туров текущего розыгрыша чемпионата России «красно-белые» занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующих петербуржцев на шесть очков.

«Ещё впереди целый круг, поэтому всё впереди. Конечно, мы будем бороться, в любом случае», — приводит слова Хлусевича Sport24.

Свой следующий матч «Спартак» проведёт 12 ноября против «Локомотива». Встреча начнётся в 19:30 по московскому времени. Отметим, что после 17-го тура РПЛ российские клубы ожидает длительный зимний перерыв, который завершится в начале марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Даниил Хлусевич
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