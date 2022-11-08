Хлусевич — о борьбе с «Зенитом» за чемпионство: «Всё впереди, мы будем бороться»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о борьбе с «Зенитом» за чемпионский титул РПЛ.

Напомним, что после 16 туров текущего розыгрыша чемпионата России «красно-белые» занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующих петербуржцев на шесть очков.

«Ещё впереди целый круг, поэтому всё впереди. Конечно, мы будем бороться, в любом случае», — приводит слова Хлусевича Sport24.

Свой следующий матч «Спартак» проведёт 12 ноября против «Локомотива». Встреча начнётся в 19:30 по московскому времени. Отметим, что после 17-го тура РПЛ российские клубы ожидает длительный зимний перерыв, который завершится в начале марта.