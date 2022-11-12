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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис поделился ожиданиями от матча «Спартака» и «Локомотива»

12 Ноября 2022 • 12:46 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
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Через 6 ч. 23 мин.

Знаменитый в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис высказался о предстоящем поединке между столичными «Спартаком» и «Локомотивом».

«Локомотиву» нужно выходить из той ситуации, в которую попали. Думаю, ключевая игра для клуба — обязательно нужно хотя бы не проиграть. Да, «Спартак» сейчас на ходу, неплохо играет. Но хотелось бы, чтобы «железнодорожники» дали бой», – заявил экс-игрок «Манчестер Юнайтед» в интервью «Чемпионату». Эксперт также отметил, что будет болеть в предстоящей игре за подопечных Андрея Фёдорова.

Напомним, что принципиальная встреча в рамках 17 тура РПЛ пройдёт сегодня, 12 ноября. Стартовый свисток судьи назначен на 19:30 по московскому времени.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Андрей Канчельскис
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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