Канчельскис поделился ожиданиями от матча «Спартака» и «Локомотива»

Знаменитый в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис высказался о предстоящем поединке между столичными «Спартаком» и «Локомотивом».

«Локомотиву» нужно выходить из той ситуации, в которую попали. Думаю, ключевая игра для клуба — обязательно нужно хотя бы не проиграть. Да, «Спартак» сейчас на ходу, неплохо играет. Но хотелось бы, чтобы «железнодорожники» дали бой», – заявил экс-игрок «Манчестер Юнайтед» в интервью «Чемпионату». Эксперт также отметил, что будет болеть в предстоящей игре за подопечных Андрея Фёдорова.

Напомним, что принципиальная встреча в рамках 17 тура РПЛ пройдёт сегодня, 12 ноября. Стартовый свисток судьи назначен на 19:30 по московскому времени.

