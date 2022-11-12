Пруцев: «Нас просят, полузащитников, всегда закрывать второй темп»

Лучший футболист матча «Локомотив» - «Спартак» (1:2) Данил Пруцев поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Ты в первый раз забил в Премьер-лиге. Как это было?

- Да, это мой первый гол за три сезона в Премьер-лиге. Очень рад. Хотелось бы посвятить этот гол отцу, он перед каждым матчем просит. Впечатления отличные. Самое главное - выиграли, взяли три очка и ушли на перерыв на втором месте.

- Комбинация сумасшедшая получилась с голом. Как это выглядело изнутри?

- Хорошо разыграли, я не помню, вроде, Хлусевич отдавал на Шамара, Шамар прострелил, и я завершил, осталось только ногу подставить.

- Ты когда шел в зону, понимал, что именно туда пойдет передача?

- Нет, но нас просят, полузащитников, всегда закрывать второй темп. Оказался в нужном месте в нужное время. Вот и забил.

- Почему эти два тайма получились такими разными? В первом тайме «Локомотив» за вами не успевал и практически не подходил к вашим воротам. Во втором тайме совсем другая игра.

- Честно, не могу объяснить. В первом тайме полностью контролировали игру. Во втором - получилось все наоборот, тяжело. Не могу объяснить.

- Несколько моментов, когда вы могли закончить игру - два чистых выхода один на один. И сразу после второго из них пришел гол в ваши ворота.

- Забей эти моменты, можно было завершать игру. Но не забиваешь ты, забивают тебе. Вот так и вышло.

- Вы заканчиваете в Премьер-лиге на мажорной ноте. Силы на Кубок еще остались?

- Да, конечно, нам надо, считаю, закончить на первом месте и спокойно уходить в отпуск. Сделаем все, чтобы победить и порадовать болельщиков.