Агент высказался о будущем Изидора в «Локомотиве»

Эммануэль Лакруа, агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора высказался о будущем своего клиента.

По словам агента, 22-летний француз не покинет московский клуб в зимнее трансферное окно.

«Не верьте слухам, Вильсон останется в «Локомотиве» на вторую часть сезона», — приводит слова Лакруа «РБ Спорт».

Напомним, Изидор перешёл в «Локомотив» в январе нынешнего года из «Монако» за 3,5 миллиона евро. В общей сложности за «железнодорожников» форвард провёл 28 матчей, забив в них 10 голов и отдав пять результативных передач.

Действующий контракт французского футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает Изидора в 6 миллионов евро.