Агент высказался о восстановлении Жемалетдинова

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Локомотива» Рифата Жемалетдинова, рассказал о том, как проходит восстановление футболиста после серьёзной травмы, полученной ещё минувшим летом.

«Ничего не изменилось. Надеемся на то, что он будет на вторых сборах с «Локомотивом», — цитирует Шпинёва «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне Жемалетдинов провёл в составе «железнодорожников» 30 матчей, забив в них девять голов и отдав семь результативных передач.

Напомним, что после 17 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.